جامعہ گجرات کا سنڈیکیٹ اجلاس ،سفارشات ، فیصلے منظور
گجرات(سٹی رپورٹر)جامعہ گجرات کا 52واں سنڈیکیٹ اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق کی زیر صدارت حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے افتتاحی خطاب میں سنڈیکیٹ کی مسلسل رہنمائی پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ گجرات نے جنوری 2025ء سے اب تک ادارہ جاتی نظم و ضبط، شفافیت، اور اصلاحات پر مبنی انتظامی نظام کے تحت نمایاں ترقی کی ہے۔
انہوں نے اجلاس کو متعدد کلیدی اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی ورک لوڈ پالیسی اساتذہ کے لیے ہفتہ وار 40 گھنٹے کے کام کے اوقات مقرر کرتی ہے اور اسکے نتیجے میں سالانہ 10 کروڑ روپے سے زائد کی بچت متوقع ہے ۔ مزید بتایا گیا کہ پنجاب پروکیورمنٹ رولز کے مطابق پی ایس او سے براہ راست ایندھن کی خریداری سے یونیورسٹی کو سالانہ تقریباً 9 کروڑ روپے کی اضافی بچت ہوگی۔طلبہ کی فلاح و بہبود کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے 25 کروڑ روپے کے جامع سکالرشپ پیکیج کا اعلان کیاجس سے 4200 سے زائد طلبہ مستفید ہوں گے ۔ سکالرشپ سے مستفید ہونے والے طلبہ میں تقریباً 1000 یتیم اور سنگل پیرنٹ طلبہ شامل ہیں۔ اس موقع پر اجلاس کے فیصلوں کی توثیق و اطلاق کے علاوہ فنانس و پلاننگ کمیٹی کے 33ویں اجلاس کی سفارشات و تجاویز اور اکڈیمک کونسل کے 27ویں اجلاس کی سفارشات و فیصلوں کی بھی منظوری دی۔مزید براں ریکروٹمنٹ کمپلینٹ ریڈریسل سیل کی تشکیلِ نو کی منظوری بھی دے دی گئی۔