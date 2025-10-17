اِن لینڈ ریونیو افسروں کی صنعتکاروں سے ملاقاتیں
حافظ آباد (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)چیئرمین ایف بی آر کی خصوصی ہدایت پر ٹیکس دہندگان میں ٹیکس کلچر کے فروغ اور ایماندار شہریوں کی حوصلہ افزائی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ، اِن لینڈ ریونیو کے افسروں نے مقامی صنعتکاروں سے ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر انکم ٹیکس آفیسر غلام ساجد اور انسپکٹر اِن لینڈ ریونیو ثاقب نذیر تارڑ نے میسرز مدینہ رائس ملز حافظ آباد کے مالک سعود انعام سے ملاقات کی جو باقاعدگی سے اپنا انکم ٹیکس جمع کرواتے ہیں۔
افسروں نے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے پر سعود انعام کی تعریف کی۔اس موقع پر انکم ٹیکس آفیسر غلام ساجد نے کہا کہ ٹیکس ادا کرنا محض قانونی فریضہ نہیں بلکہ قومی خدمت کا جذبہ ہے ، کیونکہ عوام کے ادا کردہ ٹیکس ہی ملک کی تعمیر و ترقی کی بنیاد بنتے ہیں۔یہ دورہ ٹیکس کلچر کے فروغ، شفافیت کے قیام، اور ایماندار ٹیکس دہندگان کے اعترافِ خدمت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے ، جس کا مقصد ملک میں ٹیکس نظام پر اعتماد اور رضاکارانہ ٹیکس ادائیگی کے رجحان کو فروغ دینا ہے ۔ سعودانعام نے کہاایف بی آر کے اقدامات سے کاروباری طبقے میں اعتماد بڑھے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ باقاعدگی سے ٹیکس دینے کی ترغیب پائیں گے ۔