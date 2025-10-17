منشیات فروش سے 5لٹر شراب برآمد
راہوالی (نامہ نگار)پولیس نے شراب فروش سے 5لٹر دیسی شراب برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا۔تھانہ کینٹ کے اے ایس آئی شاہد محمود دیگر ملازمین کے ہمراہ مشرف چوک ڈوگرانوالہ میں گشت پر مامور تھے کہ مشکوک نوجوان عدنان رحمانی سکنہ ترگڑی روڈ شرقی راہوالی کو روک کر تلاشی لی تو اس سے گیلن میں 5لیٹر دیسی شراب ملی جو وہ اپنے گاہکوں کو دینے جارہا تھا۔
