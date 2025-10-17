صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سیالکوٹ ائیرپورٹ سے وفد کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریول ایسوسی ایشن وزیر آباد کے صدر ملک تنویر اور دیگر عہدیداران کا سیالکوٹ انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے چیئرمین حسن بھٹی،وائس چیئرمین وقاص افضل،تنویر افضل بھٹی، میاں نعیم جاوید سے ملاقات کی اور یادگاری سوارڈپیش کی۔ ٹریول ایسوسی ایشن وزیر آباد کے وفد نے سیالکوٹ ائیرپورٹ انتظامیہ اور ائیر سیال انتظامیہ کو عمرہ زائرین کے لیے مکمل سہولیات فراہم کرنے کی استدعا کی۔

میٹنگ میں متعدد ٹریول ایجنٹس نے شرکت کی جس میں باہمی تعاون کو فروغ دینے اور خدمات کے معیار کو بڑھانے ، مسافروں کی سہولت کو ہموار کرنے ، اور ہوائی اڈے اور ٹریول انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کوآرڈینیشن کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ 

 

