پولیو مہم جاری ، 3روز میں95فیصد ہدف حاصل:عظمیٰ کاردار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)معاون خصوصی وزیراعلیٰ پنجاب برائے انسداد پولیو مہم عظمیٰ کاردار نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے ہمراہ ڈی سی دفتر گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں قومی انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے ۔
وہ مختلف اضلاع کے دورے کر کے پولیو مہم کا خود جائزہ لے رہی ہیں۔ گوجرانوالہ میں 3 دن کے دوران 9 لاکھ 53 ہزار 522 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں جو مقررہ ہدف کا 95 فیصد ہے ۔ الحمدللہ پنجاب میں پولیو مہم مؤثر انداز میں چلائی جا رہی ہے ۔ گزشتہ سال بھی پنجاب پولیوسے محفوظ رہا اور ہماری کوشش ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے ۔عظمیٰ کاردار نے والدین سے اپیل کی کہ وہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلوائیں تاکہ عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے ۔انہوں نے وضاحت کی کہ منڈی بہاؤالدین سے پولیومتاثرہ بچی 8 سال کی ہے جو مکمل ای پی آئی ویکسین شدہ اور صحتمند ہے ۔
ڈبلیو ایچ او کے تعاون سے اگلے ماہ نومبرمیں لاہور میں پائلٹ پراجیکٹ شروع کیا جارہا ہے جسکے تحت 15 سال تک کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائینگے ۔ پراجیکٹ کی کامیابی پر اسے دیگر شہروں میں بھی توسیع دی جائیگی۔ پولیو کے خاتمے کیلئے حکومت تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے جبکہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیوریج نظام کی بہتری کیلئے 132 ارب کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے ۔۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے بریفنگ دیتے بتایا کہ گوجرانوالہ اور وزیرآباد میں 13 سے 16 اکتوبر تک 10 لاکھ 3 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقررہ کیا گیا۔ 4 ہزار 59 پولیو ٹیموں نے فرائض انجام دیئے ۔