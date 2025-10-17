صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشیر صوبائی محتسب نے عوامی مسائل سنے ، احکامات جاری

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)مشیر صوبائی محتسب پنجاب گوجرانوالہ ڈاکٹر پرویز عباس نے عوامی مسائل حل کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی ہال نوشہرہ ورکاں میں کھلی کچہری لگائی ۔ صوبائی محکموں کے متعلق شکایات سنیں اور انکے حل کے لئے احکامات صادر کئے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ، تحصیلدار عثمان غنی گجر، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی خالد رشید، ریونیو سٹاف اور دیگر محکموں کے نمائندگان موجود تھے مشیر محتسب نے افسروں کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کے حل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکمے اپنی کارکردگی بہتر بنائیں ۔

