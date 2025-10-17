گلہ فروٹ والا :ہوائی فائرنگ ،ملزم دھمکیوں کی پرچیاں پھینک کر فرار
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار)تھانہ اروپ کے علاقے کوٹ اسحاق کے گلہ فروٹ والا میں رات گئے نامعلوم شخص کی ہوائی فائرنگ، دھمکی آمیز پرچیاں پھینک کر فرار ہو گیا ۔فروٹ والا بازار کے مختلف چوکوں میں رات تین بجے نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی اور گلی نمبر 2 کے رہائشی عاطف مغل کے گھرسنگین نتائج کی دھمکیوں کی پرچیاں پھینک کر فرار ہو گیا ،علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، علاقہ مکینوں نے سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم نے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔
