ایجوکیٹرز کیمپس کے طلبہ ،اساتذہ کامعلوماتی دورہ پنجاب اسمبلی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)دی ایجوکیٹرز سول لائنز کیمپس گوجرانوالہ کے طلبہ نے پرنسپل اور اساتذہ کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کامعلوماتی و تعلیمی دورہ کیا۔ دورے کا مقصد طلبہ کو قانون سازی کے عملی عمل سے روشناس کرانا اور انکے علم میں اضافہ کرنا تھا۔
طلبہ کو پنجاب اسمبلی کے جاری اجلاس کی کارروائی براہِ راست دیکھنے کا موقع ملا ،مقامی حکومت ایکٹ 2025 کی منظوری دی گئی۔ طلبہ نے اس موقع پر اسمبلی کے طریقہ کار، ارکان اسمبلی کی شرکت اور قانون سازی کے عمل کو دیکھا، جس سے انکے علم میں اضافہ ہوا۔طلبہ کو سٹاف نے پنجاب اسمبلی کی تاریخ، طرزِ کار اور قانون سازی کے مراحل پربریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں وفد نے اسمبلی کی تاریخی عمارت، سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور وزیراعلیٰ کے دفاتر کا بھی معائنہ کیا۔
دورے کے اختتام پر ادارے کی جانب سے قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر چنڑ کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے دورے کی اجازت دی اور مہمان نوازی کے ذریعے طلبہ کو یادگار تجربہ فراہم کیا۔اس موقع پر پرنسپل دی ایجوکیٹرز سول لائنز کیمپس ابتسام الاسد خاں نے کہا مطالعاتی و معلوماتی دورے طلبہ کی علمی و فکری ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے دورے طلبہ کوعملی دنیا کو سمجھنے ، مشاہدے اور تجربے سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا یہ دورہ طلبہ کیلئے ناقابلِ فراموش سیکھنے کا تجربہ ثابت ہوگا۔ ادارہ آئندہ بھی اس نوعیت کے علمی و تربیتی دوروں کا اہتمام جاری رکھے گا تاکہ طلبہ آگاہی سے باشعور اور ذمہ دار شہری بن سکیں۔