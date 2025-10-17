صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم خوراک پرگورنمنٹ گریجوایٹ کالج میں آگاہی سیمینار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر)عالمی یوم خوراک کے حوالے سے فوڈ اتھارٹی نے گورنمنٹ میاں رحمت علی گریجوایٹ کالج میں آگاہی سیمینارکا انعقادکیا ۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نویداحمد، ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی سجاد گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹر عمیرارشداور ماہرین غذائیت نے خصوصی شرکت کی۔ فوڈ

ڈے 2025 کا تھیم خوراک کی حفاظت قومی اور اجتماعی ذمہ داری ہے ، بچوں اور نوجوانوں کیلئے غذائیت سے بھرپور اشیاء کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جنک فوڈ کے استعمال میں کمی بے حد ضروری ہے ،فوڈ اتھارٹی عوام کو غذائیت سے بھرپورمحفوظ خوراک کی فراہمی اور کھانے کی آگاہی دے رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے خطاب میں کہا ملاوٹ کے خاتمے کیلئے فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی شاندار ہے ، ضلعی انتظامیہ آپکے ساتھ ہے ، جعلسازی کا خاتمہ ہر صورت ممکن بنایا جائے گا۔ ترجمان فوڈاتھارٹی کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق شرکا کو غذائی تحفظ، غذائیت کی کمی سے بچائواور صحت بخش غذا بارے آگاہی دی گئی ۔ مقررین نے کہاصحت بخش خوراک اور بہتر مستقبل کیلئے ہم سب کو فوڈ اتھارٹی کیساتھ ملکر کام کرنا ہو گا۔

 

