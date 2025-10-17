ڈسکہ سب ڈویژن 2: گھنٹوں بجلی بند معمولات شدید متاثر
کئی روز سے دن ،رات کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، ٹرانسفارمر خراب تو کبھی اور مسئلہ ،پرمٹ کے نام پر بھی بجلی غائب ،الیکٹرونک اشیا خراب ہونے لگیں،نوٹس کامطالبہ
ڈسکہ سب ڈویژن نمبردومیں غیر اعلانیہ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ جاری، معمولات زندگی اور کاروبار شدید متاثر ،شہری پریشان ،بجلی کی بار بار بندش سے الیکٹرونک اشیا خراب ہونے لگیں ۔سب ڈویژن میں آئے روز بجلی بندش کا مسئلہ رہتا ہے ۔ کئی روز سے دن اور رات کے اوقات میں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔کبھی ٹرانسفارمر خراب تو کبھی اور مسئلہ درپیش ہو تا ہے ،بندش بارے پوچھا جائے تو ملازمین کہتے ہیں کہ پر مٹ لیاہواہے جبکہ سب ڈویژن کے افسرعلاقہ مکینو ں کو بجلی بندش کے پرمٹ بارے پہلے سے آگاہ نہیں کر تے جس سے اچانک بجلی بند ہونے سے کئی کام رک جاتے ہیں ۔
سب ڈویژن نمبر دومیں ہفتہ میں تقریباً2روز پرمٹ کے نام پر بجلی بند کر دی جا تی ہے جبکہ بقیہ دونوں میں بھی بجلی تھوری تھوڑی دیر کیلئے بند ہوتی رہتی ہے ۔صارفین کا کہناہے کہ بھاری بلوں اوربیجا ٹیکسوں کی ادائیگی کے باوجود گیپکو افسر فون تک نہیں سنتے ،معلومات کیلئے کمپلینٹ نمبر 03183991986 پر بار بار کال کے باوجود اٹینڈ نہیں کی جاتی۔ اس ضمن میں موقف جاننے کیلئے ایس ڈی او گیپکوسب ڈویژن دوارسلان اسلم کے سرکاری نمبر 0318399222 پرکئی بار رابطہ کے باوجود انہوں نے فون اٹینڈ کرنا گوارا نہ کیا۔ شہریوں نے گیپکو چیف سے نوٹس لینے اور فرض شناس ایس ڈی او تعینات اور پرمٹ کے نام پر بندش بارے ایک دو روز قبل آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔