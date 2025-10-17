سیالکوٹ اور گردونواح میں مٹی کی لوڈر ٹرالیوں کی بھر مار،ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ
ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال ودیگرعلاقوں میں ریس لگاتے ڈرائیورز کی نااہلی ، ٹرالیوں کے پچھلے حصے بند نہ ہونے سے مٹی سڑک پر بکھرتی رہتی ،قریبی آبادیوں ، راہگیروں کا سانس لینا دشوار ،کارروائی کامطالبہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ اور گردونواح میں مٹی کی لوڈر ٹرالیوں کی بھرمار سڑک پر مٹی بکھرنے سے ہر طرف دھول سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح مٹی کی لوڈر ٹریکٹر ٹرالیوں کی ساراا دن آمد و رفت جاری رہتی ہے ۔ ریس لگاتے نا تجربہ کار ڈرائیوروں کی نااہلی اور ٹرالیوں کے پچھلے حصے بند نہ ہونے کی وجہ سے مٹی سڑک پر بکھرتی رہتی ہے جسکی دھول سے قریبی آبادیوں اور راہگیروں کا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے اور ماحولیاتی آلود گی میں بھی اضافہ ہورہا ہے جبکہ انتظامیہ کی چشم پوشی سے مٹی کا کاروبار کرنے والے ٹھیکیدار بغیر قانونی تقاضے پورے کیے ٹریکٹر ٹرالیوں پر اناڑی ڈرائیور بٹھا کر دھڑلے سے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور گندگی پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ،ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔