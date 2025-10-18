کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں بھائی بہن سمیت5افراد لٹ گئے
کامونکے (نامہ نگار ) ڈکیتی کی وارداتوں میں بھائی بہن سمیت5افراد کو لوٹ لیا۔
علامہ اقبال ٹاؤن کے رانا وحید عباس کی اہلیہ اور برادرنسبتی سے 3ڈاکو چار ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔شیخوپورہ کے محمد آصف سے جی ٹی روڈ پر دو ڈاکو دو موبائل فون اور ایک ٹیبلٹ چھین کر لے گئے ۔سجاد احمد سے تین ڈاکو کوٹلی متولیاں کے قریب ہزاروں روپے چھین کر لے گئے۔ جبکہ کوٹ کھیونمل کے محمد ٰیٰسین سے تین ڈاکو کوٹلی ناگرا کے نزدیک62ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔