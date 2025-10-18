لدھیوالہ :باپ بیٹوں نے تشدد کرکے محنت کش مارڈالا
بچوں اور اہلیہ کو زدوکوب کرنے پر آصف نے پو لیس کو در خواست دی تھی ملزموں نے بیٹے کو گھیر لیا ، باپ چھڑا نے کیلئے آیا تو اینٹیں مار کر قتل کر دیا
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )باپ بیٹوں نے گلی میں اینٹوں ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا کر شہری کو قتل کر دیا ،پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا ،ملزموں نے عبوری ضمانتیں کرا لیں۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ سٹی کے محلہ روہی والا میں نصیر مغل نے بیٹوں اسامہ ،زوہیب اور عبدالرحمن کے ساتھ ملکر 47سالہ محنت کش محمد آصف کے گھر گھس کر اس کے بچوں اور اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ،ملزموں کیخلاف مقدمہ کیلئے آصف نے تھانہ لدھیوالہ پولیس کو درخواست دی لیکن پولیس نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزموں کیخلاف کارروائی نہ کی ، ملزموں اسامہ ،زوہیب ،عبدالرحمن اور نصیر نے آصف کے بیٹے اسد کو گلی میں گھر لیا اور کہا کہ تھانے میں درخواست دینے کا مزہ چکھاتے ہیں اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ، آصف بیٹے کو بچانے کیلئے آگے بڑھا تو چاروں ملزموں نے اسے گرا کر اینٹیں برسانا شروع کر دیں، اہل محلہ نے بیچ بچاو کرانے کے بعد زخمی آصف کو تشویشا نا ک حالت میں ہسپتال منتقل کیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکا ۔تھانہ لدھیوالہ پولیس نے مقتول کی اہلیہ شبانہ آصف کی درخواست پر ملزموں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ۔دوسری جانب ملزموں نے عبوری ضمانتیں کرا لی ہیں جبکہ مقتول کے ورثا کا کہنا ہے کہ لدھیوالہ پولیس کی بے حسی کی وجہ سے آصف کا قتل ہوا ہے ، پولیس پہلی درخواست پر ملزموں کو گرفتار کر لیتی تو آصف کی جان بچ جاتی ۔