صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:دیوار کیلئے اینٹیں نہ دینے پر ہمسائی پر تشدد

  • گوجرانوالہ
عالم چوک:دیوار کیلئے اینٹیں نہ دینے پر ہمسائی پر تشدد

انکار پر آصف اور اہلیہ نے فرمان کیخلاف پولیس کو چوری کی در خواست دیدی میاں بیوی نے ساتھیوں سے ملکر گھرمیں گھس کر گلشن بی بی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )ساہنے والا میں دیوار بنانے کیلئے اینٹیں نہ دینے پر ہمسایوں نے گھر میں گھس کر خاتون کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے ساہنے والا کے رکشہ ڈرائیور فرمان کو گھر کا کمرہ بنانے کیلئے کسی نے اینٹیں لے دیں تو انکی ہمسائی سمیرا اور اس کے خاوند نے کہا کہ اینٹیں ہمیں دے دو ہم نے دیوار بنانی ہے ، انکار پر انہوں نے فرمان کیخلاف تھانہ لدھیوالہ میں چوری کی درخواست دیدی جب بات نہ بنی تو آصف اور اس کی اہلیہ سمیرا نے 3نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ رکشہ ڈرائیور کے گھر دھاوا بول دیا اور اس کی اہلیہ گلشن کو ڈنڈوں سے وحشیانہ تشد د کا نشانہ بنایا، زخمی خاتون نے تھانہ لدھیوالہ پولیس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار روزانہ ہمارے گھر آ گر گالیاں دیتے اور ڈراتے دھمکاتے تھے ،زخمی گلشن بی بی نے ملزموں آصف ،سمیرا اور 3 نامعلوم ساتھیوں کیخلاف مقدمہ درج کرنے کیلئے تھانہ لدھیوالہ پولیس کو درخواست دیدی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ