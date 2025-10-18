عالم چوک:دیوار کیلئے اینٹیں نہ دینے پر ہمسائی پر تشدد
انکار پر آصف اور اہلیہ نے فرمان کیخلاف پولیس کو چوری کی در خواست دیدی میاں بیوی نے ساتھیوں سے ملکر گھرمیں گھس کر گلشن بی بی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )ساہنے والا میں دیوار بنانے کیلئے اینٹیں نہ دینے پر ہمسایوں نے گھر میں گھس کر خاتون کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے ساہنے والا کے رکشہ ڈرائیور فرمان کو گھر کا کمرہ بنانے کیلئے کسی نے اینٹیں لے دیں تو انکی ہمسائی سمیرا اور اس کے خاوند نے کہا کہ اینٹیں ہمیں دے دو ہم نے دیوار بنانی ہے ، انکار پر انہوں نے فرمان کیخلاف تھانہ لدھیوالہ میں چوری کی درخواست دیدی جب بات نہ بنی تو آصف اور اس کی اہلیہ سمیرا نے 3نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ رکشہ ڈرائیور کے گھر دھاوا بول دیا اور اس کی اہلیہ گلشن کو ڈنڈوں سے وحشیانہ تشد د کا نشانہ بنایا، زخمی خاتون نے تھانہ لدھیوالہ پولیس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار روزانہ ہمارے گھر آ گر گالیاں دیتے اور ڈراتے دھمکاتے تھے ،زخمی گلشن بی بی نے ملزموں آصف ،سمیرا اور 3 نامعلوم ساتھیوں کیخلاف مقدمہ درج کرنے کیلئے تھانہ لدھیوالہ پولیس کو درخواست دیدی۔