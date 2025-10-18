سیالکوٹ:واسا کیلئے 84کروڑ 70لاکھ روپے بجٹ کی منظوری
تمام شعبوں پر محیط قواعد و ضوابط اور اختیارات کی تفویض کی بھی منظوری دی گئی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی (واسا)سیالکوٹ کے بورڈ آف مینجمنٹ کا پہلا اجلاس ڈپٹی کمشنر و چیئرپرسن ایجنسی صبا اصغر علی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔اجلاس کے دوران منیجنگ ڈائریکٹر واسا سیالکوٹ و سیکرٹری بورڈ فیصل شہزاد نے اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز پر بریفنگ دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ مدیحہ شاہ، ڈائریکٹر مانیٹرنگ آفس آف ڈی جی پی واسا طاہر امین، چیف آفیسر اربن پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ پنجاب حافظ نصیر، پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی رکن انعم اور لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے نمائندہ قمر ذیشان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی جبکہ فنانس ڈیپارٹمنٹ کے نمائندہ محمد سلیم، ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا سیالکوٹ اور ڈائریکٹر فنانس واسا نے اجلاس میں موجود تھے ۔اجلاس کے دوران مالی سال برائے 26-2025 کیلئے 84 کروڑ 70 لاکھ روپے کے بجٹ کی متفقہ منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ واسا سیالکوٹ کے تمام شعبوں پر محیط قواعد و ضوابط اور اختیارات کی تفویض کی بھی منظوری دی گئی۔ڈپٹی کمشنر / چیئرپرسن واسا مس صبا اصغر علی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واسا سیالکوٹ شہر میں جدید، مؤثر اور شفاف واٹر اینڈ سینی ٹیشن سروسز کی فراہمی کے لیے ایک فعال ادارے کے طور پر اپنا کردار ادا کرے گا۔