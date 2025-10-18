صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش، نئے پودے لگانے کا کام شروع

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر کے اہم عوامی مقامات چوراہوں اور گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش،صفائی ستھرائی اور نئے پودے لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ۔

 ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی ہدایت پر حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں،جلالپور بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں گرین بیلٹس اور دیگر چوک چوراہوں میں فالتو جڑی بوٹیوں اور گھاس کی کٹنگ کا کام جاری ہے جبکہ اہم عوامی مقامات پر نئے پودے بھی لگائے جار ہے ہیں۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اﷲ سندھو نے بتایا کہ خصوصی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔

