  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ ایئر پورٹ:جعلی سفری دستاویزات پر 2مسافر گرفتار

ایف آئی اے امیگریشن نے ملزموں کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )جعلی سفری دستاویزا ت پر بیرون جانے کی کوشش ‘2مسافر آف لوڈ کر دئیے گئے جن میں محمد طحہ اور محمد ندیم شامل ہیں ، محمد طحہ نامی مسافر فلائٹ نمبر FZ338کے ذریعے سا ئوتھ افریقہ جا رہا تھاملزم نے محمد طلحہ نامی شہری کے سا ئوتھ افریقن پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے کی کوشش کی مذکورہ پاسپورٹ پر جعلی امیگریشن سٹمپ لگی ہوئی تھی ملزم نے مذکورہ پاسپورٹ ایجنٹ سے 10 ہزار سائوتھ افریقن رنڈ کے عوض حاصل کیاجبکہ ملزم محمد ندیم فلائٹ نمبر EK619کے ذریعے البانیہ جا رہا تھامسافر کے پاسپورٹ پر البانیہ کا جعلی ویزا لگا ہوا تھامسافروں کا تعلق لاہور اور کوٹلی ازادکشمیر سے ہے ۔ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ نے ملزموں کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گوجرانوالہ کے حوالے کر دیا ۔

