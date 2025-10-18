چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سیالکوٹ کا انسداد پو لیو مہم کا جائزہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انسداد پولیو مہم کے کیچ اَپ ڈے کے موقع پر چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سیالکوٹ ڈاکٹر محمد اسلم چودھری نے تحصیل پسرور اور تحصیل ڈسکہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مہم کی کارکردگی اور ٹیموں کی کارگزاری کا جائزہ لیا۔
تحصیل پسرور میں ڈاکٹر محمد اسلم نے اڈہ بڈیانہ میں واقع فکسڈ ٹیم کا معائنہ کیا جبکہ تحصیل ڈسکہ کے گاؤں کوٹلہ سکھیا میں موبائل ٹیم کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران ویکسین کی دستیابی، بچوں کی فنگر مارکنگ نشانات کے نظام کو اطمینان بخش قرار دیا گیا۔