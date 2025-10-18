صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:خواتین کالج کے باہر نوجوان طالبات کو تنگ کرنے لگے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:خواتین کالج کے باہر نوجوان طالبات کو تنگ کرنے لگے

اوباش نوجوانوں کی وجہ سے طالبات کا تعلیم جاری رکھنا مشکل، شہریوں کا اظہار تشویش

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کے سامنے واقع گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین کے گرد چھٹی کے وقت اوباش نوجوانوں نے کھڑے ہونا معمول بنا یا،طالبات ساتھ چھیڑ خانی کاسلسلہ جاری ،نوجوانوں کی ویڈیوبھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کے سامنے واقع گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ڈسکہ کے اردگرد چھٹی کے وقت اوباش نوجوانوں ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہوجاتے ہیں اور کالج سے چھٹی کرکے گھروں کو جانیوالی طالبات کو تنگ کرنے کیساتھ ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کالج طالبات کو شدید مشکلات کاسامنا کرناپڑرہا ہے اور ان اوباش نوجوانوں کی وجہ سے طالبات کا تعلیم جاری رکھنا بھی مشکل ہوگیا ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’آئی جی پنجاب اور ڈی پی او سیالکوٹ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ