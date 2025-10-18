ڈسکہ:خواتین کالج کے باہر نوجوان طالبات کو تنگ کرنے لگے
اوباش نوجوانوں کی وجہ سے طالبات کا تعلیم جاری رکھنا مشکل، شہریوں کا اظہار تشویش
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کے سامنے واقع گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین کے گرد چھٹی کے وقت اوباش نوجوانوں نے کھڑے ہونا معمول بنا یا،طالبات ساتھ چھیڑ خانی کاسلسلہ جاری ،نوجوانوں کی ویڈیوبھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کے سامنے واقع گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین ڈسکہ کے اردگرد چھٹی کے وقت اوباش نوجوانوں ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہوجاتے ہیں اور کالج سے چھٹی کرکے گھروں کو جانیوالی طالبات کو تنگ کرنے کیساتھ ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کالج طالبات کو شدید مشکلات کاسامنا کرناپڑرہا ہے اور ان اوباش نوجوانوں کی وجہ سے طالبات کا تعلیم جاری رکھنا بھی مشکل ہوگیا ہے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’آئی جی پنجاب اور ڈی پی او سیالکوٹ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔