ڈی سی کالونی کرکٹ ٹورنامنٹ پنجاب پولیس نے جیت لیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈی سی کالونی گوجرانوالہ میں چوتھا سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبہ بھر سے 20ٹیموں نے حصہ لیا۔
ٹورنامنٹ میں قومی کرکٹر زمان خان سمیت نمایاں کھلاڑیوں نے شرکت کی، فائنل میں پنجاب پولیس کی ٹیم نے سیالکوٹ کی ٹیم کو 100رنز سے شکست دیکر ٹرافی جیت لی مہمانِ خصوصی رفاقت حسین گجر سابق ایم پی اے ، پروفیسر ریاض، حاجی امجد سلیم بٹ صدر ڈی سی کالونی، رانا رمضان صدر واپڈا ٹاؤن اور شیخ مکرم ہاشمی سمیت دیگر معززین نے شرکت کی ۔