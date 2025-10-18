گوجرانوالہ ،وزیر آ باد میں پو لیس متحرک ،کاروبار چلتا رہا
دونوں اضلاع میں بس سٹینڈ،سڑکیں اور مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی رہیں
گوجرانوالہ،وزیر آباد(کرائم رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر)گوجرانوالہ اور وزیر آ باد میں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر پولیس متحرک رہی ، تمام بس سٹینڈ ،سڑکیں اور مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی رہیں ۔پنجاب بھر میں جمعہ کے روز احتجاج کی اطلاعات تھیں جسکے پیش نظر دن بھر پولیس کی بھاری نفری سڑکوں پر نظر آئی اس دوران کسی بھی مقام پر احتجاج کرنے والے نظر نہیں آئے ،صبح سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق دیکھنے میں آئیں،مرکزی بازار،ریل بازار،فتومنڈ،جناح روڈ اور گوندلانوالہ روڈ سمیت دیگر تمام تجارتی مراکز کھلے رہے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بلا رکاوٹ چلتی رہی ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ انتشار اور توڑ پھوڑ نہیں بلکہ امن،ترقی اور روزگار چاہتے ہیں ۔وزیرآباد میں تاجر تنظیموں اورسول سوسائٹی کی طرف سے مذہبی جماعت کی ہڑتال کی کال کو یکسر مسترد کردیا گیا۔ شہریوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں احتجاج اورہڑتال نہیں، اتحاد و یکجہتی ملکی ترقی کا زینہ ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اختلافِ رائے کا اظہار آئینی دائرے میں ہونا چاہیے ،ہڑتالوں اور تعطل کے ذریعے نہیں۔ ہڑتال کا وقت انتہائی غیرمناسب اور ایسے مطالبات غیر ضروری ہیں۔