ڈپٹی کمشنر کا گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا الصبح شہر کے مختلف علاقوں گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ‘پرانا ریلوے سٹیشن ، ریلوے لائن سے ملحقہ شہدائے پولیس پارک (باغ فرحت) ، غلام حسین پارک اور اندرون شہر کے بازاروں کا دورہ کیا۔
گوجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ کے دورہ کے موقع پر انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں اور وارڈز کا معائنہ کیا، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر نیئر عمران نے انہیں طبی سہولیات کی دستیابی بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے پرانے ریلوے سٹیشن کی تاریخی خستہ حال عمارت کی مرمت و بحالی اور تزین وآرئش کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔