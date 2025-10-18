صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :با اثر افراد مسلح افراد کی فارمیسی میں توڑ پھوڑ

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )با اثر افراد کی سرعام اسلحہ کے زور پر فارمیسی میں توڑ پھوڑ، تشدد اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ۔

تفصیلات کے مطابق ملزموں محمد زبیر وڑا ئچ ،افضال احمد، عدنان عرف دانی بمعہ 3/4نامعلوم نے اسلحہ کے زور پر اڈا بیگووالہ پر قائم میڈیکل سٹور پر جا کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزم دھمکیاں اور اسلحہ لہرا کر خوف و ہراس پھیلاتے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مدعی وحید احمد کی درخواست پر ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ علاقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بیگووالہ نے کہا ہے کہ اسلحہ لہرانے اور ہراسمنٹ پھیلانے والوں کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور ملزموں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی دلوائی جائے گی۔

