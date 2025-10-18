صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:کشمیر کالونی میں نئے گیس پائپ بچھانے کا کام جاری

  • گوجرانوالہ
راہوالی:کشمیر کالونی میں نئے گیس پائپ بچھانے کا کام جاری

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم این اے محمود بشیر ورک کی خصوصی گرانٹ سے کشمیر کالونی میں نئے گیس پائپ بچھانے کا کام جاری ہے۔

کشمیر کالونی کے رہائشی ڈاکٹر محمد عارف مغل ،مسلم لیگی رہنما محمد خلیل جرال و دیگران نے کشمیر کالونی گوجرانوالہ راہوالی میں موجودہ گیس کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے گیس پائپ لائن لگوانے اور کشمیر کالونی میں چند ماہ قبل نئے ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن پر ایم این اے محمود بشیر ورک کا شکریہ ادا کیا اور کشمیر کالونی مسلم لیگ ن کے ساتھیوں ورکروں کی مشترکہ کاوش پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔

