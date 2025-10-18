راہوالی :نوسر باز ڈیپارٹمنٹل سٹور سے 55ہزار روپے لیکر فرار
راہوالی (نمائندہ دنیا )گاہک کے روپ میں نوسر باز ڈیپارٹمنٹل سٹور کے غلہ سے 55ہزار روپے نکا ل کر فرار ہو گئے ۔
شاہراہ قائداعظم کشمیرکالونی پر واقع حلیمہ ڈیپارٹمنٹل سٹور پر دکاندار محمد اسلم 10دس بجے کے قریب موجود تھا کہ دو کس نامعلوم موٹر سائیکل سوار گاہک کے روپ میں آئے ایک موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا جبکہ دوسرا دکان دار کے پاس گیا اور کہا کہ فلاں فلاں سامان چاہیے دکاندار سامان کاؤنٹر پر رکھتا گیا مزید مطلوبہ سامان لینے سٹور کے پچھلے حصہ میں گیا اس اثنا میں گاہک نے غلہ سے 55ہزار روپے نکال لئے جبکہ سامان کاؤنٹر پر چھوڑ کر ساتھی سمیت فرار ہو گیا ۔