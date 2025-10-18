صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:بڑے افسروں کا تبادلہ دیگر محکموں کے افسر پریشان

  • گوجرانوالہ
گجرات:بڑے افسروں کا تبادلہ دیگر محکموں کے افسر پریشان

گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات میں تعینات گریڈ18کے 3بڑے آفیسرز کے تبادلہ کے بعد ماتحت عملہ میں کھلبلی مچ گئی ،خضر حیات بھٹی،افضل حیات تارڑ اور خالق داد گاڑھا کے تبادلے کے بعد دوسرے محکموں کے افسر بھی پریشان ہوگئے ہیں۔

 اگلے چند دنوں تک مزید تبادلے متوقع ہیں ۔میونسپل کارپوریشن گجرات میں ایکسین کے تبادلہ کے بعد اب ایم او آر کی سیٹ بھی خالی ہوگئی ،خالق داد گاڑھا بطور ایم او آر ریگولیشن تعینات ہوئے تھے اور انکو چیف آفیسر کا اضافی چارج دیا گیا تھا اب پھر سے 2سیٹیں خالی ہوگئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے باہر ناقص کھانوں کے ٹھیلے،طلبہ بیمار

سرگودھا روڈ کے سیوریج سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے انکم سپورٹ پروگرام ادائیگیوں کا جائزہ لیا

چنیوٹ :ویٹرنری گریجویٹس و پیراویٹس انٹرن شپ کیلئے انٹرویوز

زرعی یونیورسٹی میں ریلی، غذائی استحکام کے عزم کا اظہار

ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن فیصل آباد کی حلف برداری تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ