گجرات:بڑے افسروں کا تبادلہ دیگر محکموں کے افسر پریشان
گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات میں تعینات گریڈ18کے 3بڑے آفیسرز کے تبادلہ کے بعد ماتحت عملہ میں کھلبلی مچ گئی ،خضر حیات بھٹی،افضل حیات تارڑ اور خالق داد گاڑھا کے تبادلے کے بعد دوسرے محکموں کے افسر بھی پریشان ہوگئے ہیں۔
اگلے چند دنوں تک مزید تبادلے متوقع ہیں ۔میونسپل کارپوریشن گجرات میں ایکسین کے تبادلہ کے بعد اب ایم او آر کی سیٹ بھی خالی ہوگئی ،خالق داد گاڑھا بطور ایم او آر ریگولیشن تعینات ہوئے تھے اور انکو چیف آفیسر کا اضافی چارج دیا گیا تھا اب پھر سے 2سیٹیں خالی ہوگئی ہیں۔