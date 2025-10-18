سیف سٹیز اتھارٹی سیالکوٹ کے 15ورچوئل بلڈبینک فعال
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈاکٹر سہیل انجم (میڈیکل سپرنٹنڈنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ)اور ڈاکٹر عبد الفاتح ( ڈپٹی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ) کے ساتھ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سیالکوٹ کے \"میری پہچان\" اور \"ورچوئل بلڈ بینک\" اقدامات کے حوالے سے اہم ملاقات ہوئی۔
اس موقع پر ڈی ایس پی آپریشنز کمانڈر ساجد حمید ورک نے ڈاکٹر سہیل انجم کو بریفنگ دی کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے 15 فعال ورچوئل بلڈ بینک اور \"میری پہچان\" کا منصوبہ کس طرح ایمرجنسی صورتحال میں شہریوں کی مدد کیلئے اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ ڈاکٹر سہیل انجم اور ڈاکٹر عبد الفاتح نے سیف سٹی سیالکوٹ کی کوششوں کو سراہا اور فلاحی اقدام میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔