فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، ناقص اشیا تلف، 66ہزار روپے جرمانہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔
چنیوٹ میں مختلف میٹ شاپس، ملک شاپس پر چھاپے مارے گئے ، جہاں حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کی ابتر صورتحال پر 66ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق سویٹس اینڈ بیکرز یونٹس کے معائنوں کے دوران سٹوریج کے ناقص انتظامات اور حشرات کے تدارک کے ناکافی اقدامات سامنے آئے ۔مزید برآں کھلے رنگ، ممنوعہ اجزاء اور ایکسپائرڈ مواد برآمد کر کے موقع پر تلف کر دیا گیا۔