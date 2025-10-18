پیپلز پارٹی کے شہدا جمہوریت اور استقامت کی علامت :ارشد مہند
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما اور سابق صدر بار ایسوسی ایشن ارشد مہند ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 18 اکتوبر کے سانحہ کارساز کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔
خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ دن ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کے موقع پر کراچی میں لاکھوں کارکنوں نے تاریخی استقبال کیا، مگر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 200سے زائد جیالے جامِ شہادت نوش کر گئے ۔ انہوں نے کہا کہ گڑھی خدا بخش میں ان شہدا کی قبروں پر کندہ الفاظ ‘‘میرا نام بھٹو ہے ’’آج بھی جمہوریت، استقامت اور قربانی کی علامت ہیں۔