صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کے شہدا جمہوریت اور استقامت کی علامت :ارشد مہند

  • گوجرانوالہ
پیپلز پارٹی کے شہدا جمہوریت اور استقامت کی علامت :ارشد مہند

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما اور سابق صدر بار ایسوسی ایشن ارشد مہند ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 18 اکتوبر کے سانحہ کارساز کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

 خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ دن ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کے موقع پر کراچی میں لاکھوں کارکنوں نے تاریخی استقبال کیا، مگر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 200سے زائد جیالے جامِ شہادت نوش کر گئے ۔ انہوں نے کہا کہ گڑھی خدا بخش میں ان شہدا کی قبروں پر کندہ الفاظ ‘‘میرا نام بھٹو ہے ’’آج بھی جمہوریت، استقامت اور قربانی کی علامت ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ