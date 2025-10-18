ڈسکہ میں مکھی، مچھر نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا
محکمہ صحت اور بلدیہ کی غفلت، سپرے نہ ہونے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اورنواح میں مکھی، مچھر نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا محکمہ صحت اور بلدیہ کی غفلت، وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے ۔موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈسکہ و گردو نواح میں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات نے شہریوں کا جینادو بھر کر دیاعلاقہ میں انتظامیہ کی جانب سے مچھر اور مکھی مار سپرے نہ ہو نے کے سبب وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ شدت اختیار کر گیا ہے ۔ شام ہوتے ہی مچھروں کے غول گلی محلوں میں حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مچھر مار سپرے نہ ہونے پر ملیریا، ڈینگی اور دیگر وبائی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ۔ شہری حلقوں نے محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی مجرمانہ غفلت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق ڈسکہ شہرنالوں کی صفائی نہ ہونے نالوں میں کھڑا گندا پانی اور کچرا مچھروں ،مکھیوں کی افزائش کیلئے موزوں ماحول فراہم کر رہا ہے ۔ یہ پانی شہریوں کی آنکھوں میں جلن، سانس اور جلدی انفیکشن کا باعث بھی بن رہا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر سے فوری طور پرڈسکہ شہر و گردو نواح میں مچھر و مکھی مار سپرے مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقے کو وبائی خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے ۔