پسرور چونڈہ روڈ کی خستہ حالی ، شہریوں کیلئے عذاب
گڑھوں کو پر کرنے کیلئے ڈالی گئی مٹی کی دھول سے مسافروں کو مشکلات
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پسرور چونڈہ روڈ پر سبل پور میں سڑک کی خستہ حالی شہریوں کیلئے تکلیف کا باعث بن گئی، دیکھ بھال و مرمت نہ ہونے سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ جانے والی سڑک پر گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، بارش کے بعد یہ گڑھے چھوٹے تالابوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس سے حادثات کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں مکینوں کی شکایات پر محکمہ ہائی وے کا عملہ متحرک ہوا اور گڑھوں کو عارضی طور پر مٹی ڈال کر پر کرنے کا کام شروع کر دیا، تاہم مٹی ڈالنے کے بعد سڑک پر دھول اڑنے سے راہگیروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ، شہری عبدالرؤف نے کہا کہ یہ اقدام وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے مگر مستقل حل نہیں، علاقہ مکینوں نے محکمہ ہائی وے کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی مکمل مرمت اور پختہ تعمیر کے احکامات جاری کئے جائیں تاکہ عوام کو دیرپا سہولت میسر آسکے ۔