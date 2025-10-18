حافظ آباد :ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مہم کا آغاز
تعلیمی اداروں کے سامنے زیبرا کراسنگ،طلبا میں ٹریفک قوانین پر عملدآمد کیلئے آگاہی
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔اہم شاہرا ہوں پر واقع تعلیمی اداروں کے سامنے زیبرا کراسنگ،طلبا میں ٹریفک قوانین پر عملدآمد، ہیلمٹ کی پابندی اور حادثات کی روک تھام کے حوالے سے خصوصی آگاہی کا سلسلہ جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے شہریوں اور بالخصوص نوجوانوں کو ہدایت کی کہ موٹرسائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ضرور کیا جائے کیونکہ لاپروا ئی، تیز رفتاری اور ٹریفک رولز پر عمل نہ کرنے سے ہونے والے حادثات سے قیمتی جانی و مالی نقصان ہو تا ہے ۔ اس لیے تمام موٹر سائیکل چلانے والے افراد ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔