موترہ:شہری نہروں کے کناروں پر کوڑاپھینکنے لگے
پانی آ لودہ ہونے لگا ،محکمہ انہار اور انتظامیہ خاموش تماشائی ،شہریوں کو تشویش
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردنواح سے گزرنے والی نہروں کے کناروں پر شہریوں نے گندگی پھینکنا شرو ع کردی جس کے باعث نہر ی پانی بدبو دار اور زہریلا ہورہا ہے جبکہ محکمہ انہار اور انتظامیہ خاموش تماشائی کاکردار ادا کررہے ہیں، علاقہ بھرمیں گزرنے والی نہروں بی آربی ’ایم آر لنک اور اپر چناب کے کناروں پر گوالوں نے باڑے بنارکھے ہیں جہاں بھینسوں کا گوبر نہر کنارے پھینک دیاجاتا ہے ،نہر کے قریبی رہائشیوں نے بھی نہر کنارے کوڑا پھینکنا شروع کردیا جس سے گندگی و آلودگی میں کئی گنا اضافہ ہوگیا ہے نہری پانی بدبو دار اور آلودہ ہونے کے باعث نہر کے گردنواح کے علاقوں میں تعفن پھیل رہا ہے گوالے رات کو صبح سویرے گوبر کی ٹرالیاں نہر کے اندر اور باہرپھینک کرچلے جاتے ہیں جبکہ نواحی علاقوں کے مکین گلی محلہ سے اکٹھا ہونیوالا کوڑا کرکٹ ریڑھیوں پر لوڈ کرکے نہروں کے اندر یاکناروں پر پھینک دیتے ہیں جس سے کئی میل تک کوڑا کے ڈھیر لگ گئے ہیں ،محکمہ انہار اور انتظامیہ کاروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی کا کردارادا کررہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔