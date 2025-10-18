کامونکے :چوری کی وارداتیں‘شہری مال وزر سے محروم
نامعلوم افراد جاوید کی موٹر سائیکل سادھوکی کے قبرستان سے چوری کر لی
کامونکے (نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ شریف پورہ کے علی حیدر کی موٹر سائیکل نامعلوم چور محلہ سلامت پورہ والی امام بارگاہ کے باہرسے چوری کرکے لے گئے ۔ شریف پورہ کے ارسلان کی موٹر سائیکل سروس روڈ سے چوری ہوگئی۔موضع ملکے کے زمیندار رحمن کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر چوری کرکے لے گئے ۔ نامعلوم چور نواحی گاؤں پیلو کے جاوید اقبال کی موٹر سائیکل سادھوکی کے قبرستان سے چوری کرکے لے گئے ۔قاضی گیٹ کے اسد علی کی حویلی سے دو بکرے ، حیات پور کے محمد اصغر کی حویلی سے دو بکریاں نامعلوم چور لے گئے ۔کھوتڑے کے اسد کا قیمتی سامان چوری کرلیا گیا۔ تمبولی سے دلشاد احمد کی نو بھیڑیں نامعلوم چور رات کو چوری کرکے لے گئے ۔