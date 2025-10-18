نبیؐ کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز مقدس نہیں:علما
مرکزی بزم غوثیہ کے زیر اہتمام سالانہ آل پاکستان محفل نعت کا انعقاد
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی بزم غوثیہ کے زیر اہتمام 55ویں سالانہ آل پاکستان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، پیر خالد سلطان، دیوان مسعود احمد چشتی پاکپتن،پیر محمد صفی اعظم چن پیر،پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی،صاحبزادہ ھافظ محمد کاشف چشتی،امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے وقار احمد چیمہ،مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بریگیڈئیر (ر) بابر علاؤ الدین،امتیاز اظہر باگڑی ،صوبائی صدر مستنصر علی گوندل ایڈووکیٹ ،صدر ملک محمد یوسف چاند،سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔محفل میں قرعہ اندازی کے ذریعہ دو خوش نصیب افراد کوعمرے ٹکٹ دیئے گئے ۔ پیر خالد سلطان، دیوان مسعود احمد چشتی ،پیر محمد صفی اعظم چن پیرشاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبیؐ کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز مقدس نہیں ہونی چاہیے ، نبیؐ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر حقیقی طور پر عمل کیا جائے ، سیرت طیبہ کومقصد حیات بنانے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے ناموس رسالت ؐ پر جان قربان کرنے کا موقع خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے ،حضرت محمد مصطفیؐ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل را ہ ہے ۔