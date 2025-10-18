حافظ آباد:انجمن اصلاح معاشرہ کا پرامن فضا پر اظہار تشکر
انتظامیہ کے اقدمات سے شہری خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں:شرکا اجلاس
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا)انجمن اصلاحِ معاشرہ کا خصوصی اجلاس پیٹرن اِن چیف رانا ارشد انجم کی زیرِ صدارت منعقد ہوا جس میں صدر امتیاز احمد تاج،چیئرمین شہزاد قمر چٹھہ آف جاپان نے آن لائن، سینئر نائب صدر حافظ عبدالقدیر ، نائب صدر ظفر اقبال بٹ، جنرل سیکرٹری عرفان نعمت، نائب صدر نعیم قمرسمیت تنظیم کے عہدیدار وں اور اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع حافظ آباد میں امن و امان کی مجموعی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکا اجلاس نے ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر اور ان کی پوری ٹیم کو ضلع میں پُرامن فضا برقرار رکھنے ، جرائم کے خاتمے اور شرپسند عناصر کیخلاف مؤثر کارروائیوں پر زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ڈی پی او عاطف نذیر کی پیشہ ورانہ قیادت، فرض شناسی اور عوام دوستی کے باعث حافظ آباد میں امن و سکون کی فضا بحال ہوئی ہے اور شہری خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ شرکا اجلاس نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی جانب سے سموگ کے تدارک اور ماحولیاتی بہتری کیلئے وقت سے پہلے کیے گئے عملی اقدامات کو بھی سراہا۔ شرکا نے توقع ظاہر کی کہ اگر انتظامیہ اسی جذبے اور تسلسل سے کام جاری رکھے تو ضلع بھر میں ماحولیاتی بہتری کے نمایاں نتائج سامنے آئیں گے ۔