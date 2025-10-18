صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :شادی ہالوں میں ون ڈش کی خلا ف ورزی

  • گوجرانوالہ
تقریبات رات گئے تک جا ری رہنے لگیں ،مہمانوں مختلف ڈشوں سے تواضح

تتلے عالی(نامہ نگار) شادی ہالوں میں ون ڈش،اوقات کی خلا ف ورزی معمول،انتظامیہ خاموش تما شائی بن گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شادی بیاہ کی تقریبات پر ون ڈش اور تقریبات 10بجے تک ختم کرنے کے علاوہ ہوائی فائرنگ پر سختی سے پابندی عائد کر رکھی ہے جس پر عمل درآمد کرانے کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز،بلدیہ افسر سمیت دیگر محکموں کے افسران کو اچانک چھاپے مارنے اور مرتکب افراد کیخلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے ۔لیکن ذمہ داروں کی جانب سے کارروائیاں شہروں تک محدود ہونے کی وجہ سے تتلے عالی اوراس کے نواحی علاقوں میں شادی بیاہ،منگنی کی تقریبات نہ صرف رات گئے تک جاری رہنے لگی ہیں بلکہ مہمانوں کیلئے مچھلی،پائے ،مٹن،چکن،بیف، بریانی،پلاؤ، زردہ ،سوپ،کھیر،کسٹرڈ،فیرنی سمیت مختلف قسموں کی ڈشیں ،رشین،سلاد، حلوہ جات ودیگر سے تواضع کی جانے لگی ہے ۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہ لائے جانے پر خلاف ورزیاں بڑہتی جا رہی ہے ۔اہل علاقہ نے ضلعی وتحصیل انتظامیہ سے ون ڈش کی خلاف ورزی،ہوائی فائرنگ،بلا اجازت ڈیک کا استعمال کرنے والوں کیخلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

