صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کا منڈیکی گورائیہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
پیرا فورس کا منڈیکی گورائیہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

قانون ہاتھ میں لینے والے دکانداروں کیخلاف سخت کارروا ئی ہوگی :اے سی ڈسکہ

ڈسکہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کی زیر نگرانی پیرا فورس کاموضع منڈیکی گورائیہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ۔ پیرا فورس نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور پیرا انفورسمنٹ انسپکٹر عائشہ کی زیر نگرانی موضع منڈیکی گورائیہ میں تجاوات کے خلاف آپریشن کیا علاقہ کی پیمائش کیلئے نائب تحصیلدار نجم الحسن اور علاقہ پٹواری بھی موجود تھے اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے اس سلسلہ میں کسی کے ساتھ کو ئی نرمی یا رعایت نہیں برتی جا ئے گی انہوں نے دکانداروں،پراپرٹی مالکان کا انتباہ کیا کہ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا یا قانون کی خلاف ورزی کر کے گا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اورسختی کے ساتھ نمٹا جا ئے کیونکہ حکومتی رٹ پر عمدار آمد کرانا ان کی ذمہ داری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ