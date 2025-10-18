پیرا فورس کا منڈیکی گورائیہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن
قانون ہاتھ میں لینے والے دکانداروں کیخلاف سخت کارروا ئی ہوگی :اے سی ڈسکہ
ڈسکہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کی زیر نگرانی پیرا فورس کاموضع منڈیکی گورائیہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ۔ پیرا فورس نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور پیرا انفورسمنٹ انسپکٹر عائشہ کی زیر نگرانی موضع منڈیکی گورائیہ میں تجاوات کے خلاف آپریشن کیا علاقہ کی پیمائش کیلئے نائب تحصیلدار نجم الحسن اور علاقہ پٹواری بھی موجود تھے اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے اس سلسلہ میں کسی کے ساتھ کو ئی نرمی یا رعایت نہیں برتی جا ئے گی انہوں نے دکانداروں،پراپرٹی مالکان کا انتباہ کیا کہ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا یا قانون کی خلاف ورزی کر کے گا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اورسختی کے ساتھ نمٹا جا ئے کیونکہ حکومتی رٹ پر عمدار آمد کرانا ان کی ذمہ داری ہے ۔