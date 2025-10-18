ایکسپورٹرز ‘امپورٹرزکے مسائل حل کرینگے :صدر گجرات چیمبر
صنعتی نمائش کا انعقاد کیا جائیگا ،گولڈن ٹرائی اینگل منصوبہ آگے بڑھا ئینگے :احمد حسن مٹو
گجرات(سٹی رپورٹر)صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریزچوہدری احمد حسن مٹو نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو’ایکسپو سنٹراور صنعتی نمائش ترجیحات میں شامل ہے ، ایکسپورٹرز اور امپورٹرزکو درپیش مسائل کے حل کیلئے کام کرینگے ،گجرات چیمبر ممبران’ بزنس کمیونٹی کو ہر ممکن فیسیلیٹی فراہم کرے گا ،گولڈن ٹرائی اینگل جس میں گوجرانوالہ’گجرات اور سیالکوٹ چیمبرزکا الحاق شامل ہے اسے فعال کرینگے سابق دور میں میٹنگ منعقد ہو چکی اسے آگے لیکر چلیں گے اور تینوں اضلاع کے چیمبرز کے الحاق سے مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے ایکسپو سنٹر کاقیام ہماری ترجیحات میں شامل ہے ،گوجرانوالہ ’گجرات اور سیالکوٹ ٹرائی اینگل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس کی خدمات کو بروئے کار لاتے ہوئے اعلیٰ ایوانوں تک تینوں اضلاع کی انڈسٹری کا پیغام مضبوط اور توانا آواز بنتا ہے جس سے تینوں اضلاع کی بزنس کمیونٹی کو فوائد حاصل ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ امسال صنعتی نمائش کا انعقاد کیا جائیگا جس میں گجرات سمیت ملک بھر کی صنعت سے وابستہ ڈسپلے سنٹر قائم کئے جائیں گے گجرات کی صنعت کو پروموٹ کرینگے صنعتکاروں کے مسائل کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے اور ان کے حل کیلئے ہر پلیٹ فارم پر اپنی کاوشیں بروئے کار لائیں گے ۔