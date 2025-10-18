صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈی سی حافظ آ باد

  • گوجرانوالہ
عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈی سی حافظ آ باد

ضلع کی پر امن فضا کو خراب کرنے کی کوشش پرکارروائی کی جائیگی:ڈی پی او

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیرصدارت منعقدہ اجلاس میں مقامی علمائے کرام نے امن و امان کے قیام،فرقہ واریت کے خاتمہ اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔اجلاس میں ڈی پی او عاطف نذیر، ضلعی انتظامیہ و پولیس کے افسر وں اور مختلف مکاتب فکر کے مقامی علما کرام نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کر تے ہوئے ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ ملک میں امن و امان کا قیام عوام کے جان و مال اور ملکی و سرکاری املاک کا تحفظ حکومتی اداروں کی اولین ترجیح ہے ،مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور امن و امان کے قیام کیلئے حافظ آباد میں مقامی علمائے کرام اور سول سوسائٹی کے دیگر سرکردہ افراد نے ہمیشہ مثبت اور قابل تحسین کردار اداکیا۔ضلعی انتظامیہ و پولیس شہریوں کے حقوق اور انکے جان و مال کے تحفظ کے لیے 24گھنٹے حاضر ہے ،ایسے عناصر جو ضلع کی پر امن فضا کو خراب کرنے کی یا کسی بھی قسم کی شر انگیزی کا مظاہر ہ کرینگے انکے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ