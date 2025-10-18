عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح :ڈی سی حافظ آ باد
ضلع کی پر امن فضا کو خراب کرنے کی کوشش پرکارروائی کی جائیگی:ڈی پی او
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیرصدارت منعقدہ اجلاس میں مقامی علمائے کرام نے امن و امان کے قیام،فرقہ واریت کے خاتمہ اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔اجلاس میں ڈی پی او عاطف نذیر، ضلعی انتظامیہ و پولیس کے افسر وں اور مختلف مکاتب فکر کے مقامی علما کرام نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کر تے ہوئے ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ ملک میں امن و امان کا قیام عوام کے جان و مال اور ملکی و سرکاری املاک کا تحفظ حکومتی اداروں کی اولین ترجیح ہے ،مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور امن و امان کے قیام کیلئے حافظ آباد میں مقامی علمائے کرام اور سول سوسائٹی کے دیگر سرکردہ افراد نے ہمیشہ مثبت اور قابل تحسین کردار اداکیا۔ضلعی انتظامیہ و پولیس شہریوں کے حقوق اور انکے جان و مال کے تحفظ کے لیے 24گھنٹے حاضر ہے ،ایسے عناصر جو ضلع کی پر امن فضا کو خراب کرنے کی یا کسی بھی قسم کی شر انگیزی کا مظاہر ہ کرینگے انکے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔