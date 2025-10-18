صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے پولیس کافلیگ مارچ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے پولیس کافلیگ مارچ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پولیس کی جانب سے شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ کیا گیا۔

ڈی پی او فیصل شہزاد کی ہدایت پر ضلع کے تمام سرکلز مین فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔فلیگ مارچ میں سٹی، صدر، ڈسکہ، پسرور اور سمبڑیال سرکلز کی پولیس کی بھرپور شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور مختلف ایس ایچ اوز شریک ہوئے ۔ ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی اور عوام میں احساسِ تحفظ پیدا کرنا ہے پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے ہمہ وقت چوکس ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا امن عامہ میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ