سیالکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کیلئے پولیس کافلیگ مارچ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پولیس کی جانب سے شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ کیا گیا۔
ڈی پی او فیصل شہزاد کی ہدایت پر ضلع کے تمام سرکلز مین فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔فلیگ مارچ میں سٹی، صدر، ڈسکہ، پسرور اور سمبڑیال سرکلز کی پولیس کی بھرپور شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور مختلف ایس ایچ اوز شریک ہوئے ۔ ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی اور عوام میں احساسِ تحفظ پیدا کرنا ہے پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے ہمہ وقت چوکس ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا امن عامہ میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔