امن و امان کیلئے علما کرام کا کلیدی کر دار :ڈی سی گجرات
ریاستی اداروں کیساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونگے :شرکا کی یقین دہانی
گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس گجرات میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام، ضلعی امن کمیٹی کے ممبران، ضلعی افسر وں ، تاجر برادری اور شہری نمائندوں نے شرکت کی۔اجلاس میں ضلع گجرات میں امن و امان کی صورتحال، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ، بین المذاہب رواداری و ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نورالعین نے اجلاس میں کہا کہ گجرات امن و بھائی چارے کا گہوارہ ہے ، ضلعی انتظامیہ تمام طبقات کے تعاون سے اس فضا کو مزید مستحکم بنانے کیلئے پرعزم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ امن کے قیام کیلئے علمائے کرام کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا ہے اور ان کی رہنمائی سے ہی معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے ۔ڈی پی او رانا عمر فاروق نے کہا کہ پولیس ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ ضلع بھر میں پرامن ماحول قائم رہے ۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسالک کے علما ایک دوسرے کے احترام، رواداری اور یکجہتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شرکا اجلاس نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ امن و امان کے قیام کیلئے ریاستی اداروں کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے ۔