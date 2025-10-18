شہریوں کو ون ویلنگ‘بغیر لائسنس ڈرائیونگ سے گریز کی ہدایت
گجرات(سٹی رپورٹر )ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر گجرات ظہیر احمدجنجوعہ نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ون ویلنگ ’ بغیر لائسنس ڈرائیونگ ’کم عمر ڈرائیونگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی غیر محفوظ بناتا ہے۔
شہریوں سے اپیل ہے کہ ون ویلنگ’بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور کم عمر ڈرائیونگ پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں اس حوالے سے اگر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا تو ٹریفک پولیس کو مجبوراً کارروائی کرنا پڑے گی، ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس گجرات شہریوں کو حادثات سے بچانے روڈز کو کلیئر کرانے کے حوالے سے اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے آئے روز شہر میں ہونے والی بلاکنگ کو ختم کرنے کیلئے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے ٹریفک کے بہاؤ میں کافی بہتری آئی ہے ۔