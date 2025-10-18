حکمران عوام پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں:ریحانہ ڈار
قوم کپتان کیساتھ کھڑی ،نہیں یقین تو صاف شفاف الیکشن کروا کے دیکھ لیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پاکستان تحریک انصا ف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ حکمران عوام پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ، موجودہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہوگی،عمران خان ہی ملک کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں یہ بسیں دیں یا ٹرک ہوائی جہاز دیں یا بحری جہاز ، قوم کپتان کے ساتھ کھڑی ہے نہیں یقین تو صاف شفاف الیکشن کروا کے دیکھ لیں ساری جماعتیں 15 فیصد اور اکیلا عمران خان اور اس کی جماعت نہ سہی حماد یافتہ بھی 85 فیصد جیتیں گے ، پی ٹی آ ئی میں کوئی اختلاف نہیں ،کوئی گروپ نہیں ہمار ے لیڈر عمران خان اور ہمارا گروپ بھی عمران خان ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضمیر عباس کے پھوپھا اور غلام عباس کے سسر کی وفات پران کی رہائش گاہ پر فاتحہ خوانی کے بعد علاقہ معززین سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی اور ن لیگ فارم 47 کی پیداوار نورا کشتی کر کے عوام پر مسلط ہوتی ہیں جس سے ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے غریب مر جاتا ہے قرضے چڑھ جاتے ہیں جمہوریت آئین قانون انسانی حقوق انصاف دب جاتے ہیں ،ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان کا کوئی بھی فیصلہ آئے ہم اس کو من و عن قبول کریں گے ۔