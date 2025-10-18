واسا گجرات کیلئے 85کروڑ کی مشینری خریدی جائیگی:ایم ڈ ی
17ارب روپے کے ماسٹر پلان کی منظوری کے بعد ٹینڈر 27اکتوبر کوہو نگے 2ارب سے 6کلومیٹر طویل نہری بندتعمیر کئے جائیں گے :میٹ دی پریس
گجرات (نامہ نگار )ایم ڈی واسا گجرات کاشان حفیظ نے میٹ دی پریس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ گجرات کی واٹر اور سینی ٹیشن کی بہتری کیلئے 17ارب روپے کے ماسٹر پلان کی منظوری کے بعد انکے ٹینڈر بھی 27اکتوبر کوہونے جارہے ہیں اس منصوبہ میں محکمہ ایری گیشن کے 2ارب روپے کی لاگت کے 6کلومیٹر طویل 2نہری بندتعمیر کیے جائیں گے جن میں ایک لورائے چوک اور دوسرا ماجرہ پلی کے قریب بنایاجائیگاجن کیساتھ 2نئے ڈسپوزل سٹیشن بھی بنائے جائیں گے تاکہ آزاد کشمیر بھمبر سے آنیوالے برساتی پانی کا رخ موڑ کر ہیلسی نالہ اور بھمبر نالہ میں پھینکاجائیگااسکے علاوہ ظہور الٰہی سٹیڈیم میں 100کیوسک،مدینہ سیداں میں 50کیوسک اور ٹیوٹا انسٹی ٹیوٹ جلالپورجٹاں روڈ پر 30کیوسک کے ڈسپوزل سٹیشنز بنائے جارہے ہیں اور 10ڈسپوزل سٹیشن کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے جسکا بنیادی مقصد شہر کو مستقبل میں اربن فلڈنگ جیسے مسائل سے بچانا ہے ۔ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ نے بتایا کہ جب چارج سنبھالا توہمارے پاس بہت کم وسائل تھے منظور شدہ سکیم کے تحت اب واسا گجرات کیلئے 85کروڑ کی نئی مشینری خریدی جائیگی جس میں 5سکر مشینیں ، 5جیٹنگ میشنیں ،7ڈی واٹرنگ سیٹ ، 2ایکسی ویٹر ، واٹر باؤز، ٹریکٹر ٹرالیاں اور دیگر مشینری شامل ہوگی سیوریج نظام بہتری کیلئے شہر کو 3حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اسکے 3انچارج ایس ڈی اوز او سب انجینئرزہونگے ۔