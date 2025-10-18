گوجر انوالہ میں 3لاکھ 98ہزار ایکڑ پر گندم کاشت کا ہدف
زمینداروں کو گندم کی پیداوار بڑھانے کے مشورے د ئیے جار ہے :جاوید پڈھیار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت ضلعی کمیٹی برائے گندم اگاؤ مہم کی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں صدر کسان اتحاد محمد رضوان گورائیہ سمیت مختلف محکموں کے سر بر اہوں کے علاوہ کھاد پیج اور زرعی ادویات کے متعلقہ کمپنی نمائندگان, ڈیلر ز اورکاشتکار ان نے شرکت کی ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) گوجرانوالہ ڈاکٹر جاوید اختر پڑھیارنے اجلاس کو میٹنگ کے اغراض و مقاصد کے متعلق بتایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سال حکومت کی طرف سے ضلع گوجر انوالہ میں 3لاکھ 98ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کی فصل لگانے کا ٹارگٹ مقررکیا گیا ہے گوجرانوالہ میں گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے محکمہ زراعت (توسیع) گا ئوں کی سطح پر فارمرز ٹرینگ پروگرام منعقد کر رہا ہے جس میں زمینداروں کو زیادہ سے زیادہ رقبہ پر گندم اگانے اور اسکی پیداوار بڑھانے کیلئے زرعی مشورے د ئیے جار ہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں کھادیں اور بیج گندم وافر مقدار میں موجود ہیں اور حکومت کی طرف سے مقررہ نرخوں پرزمینداروں کو دستیاب ہیں محکمہ زراعت (توسیع) گوجرانوالہ زمینداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کیلئے کوشاں ہے ۔