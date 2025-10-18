بغیر نمبر گاڑیوں ،ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کیخلاف جنرل ہولڈ اپ
ضلع بھر میں مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے 300سے زائد گاڑیوں کے چالان
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بغیر نمبر گاڑیوں اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کیخلاف جنرل ہولڈ اپ، ضلع بھر میں مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے 300سے زائد گاڑیوں کے چالان کئے گئے ،موقع پر11 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کی گئی ۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ثوبیہ مالک کی ہدایت پر ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ز اور نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے خلاف ضلع بھر میں جنرل ہولڈ اپ کیا گیا۔ ایکسائز کے افسر و اہلکار ایکسائز پولیس کی وردیوں میں ملبوس ہو کر جنرل بس سٹینڈ،اروپ موڑ،علی پورچٹھہ بائی پاس،جی ٹی روڈ چن دا قلعہ،عالم چوک،قلعہ دیدار سنگھ،کامونکے ،نوشہرہ ورکاںسمیت مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی ۔جنرل ہولڈ اپ کے دوران 1400گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جن میں 300گاڑیوں کے چالان کئے گئے جن سے موقع پر ای پے منٹ کے ذریعے 11لاکھ روپے ٹوکن ٹیکس جمع کیا گیا جبکہ رجسٹریشن نہ کرانے پر 20سے زائد گاڑیوں کو بند کر دیا، اس کے علاوہ 12لاکھ روپے کے چالان کئے گئے جن کے کاغذات قبضہ میں لئے گئے ہیں جو چالان جمع کرانے کے بعد واپس کئے جا سکیں گے ۔ڈائر یکٹر ایکسائز ثوبیہ مالک کاکہنا ہے کہ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن نہ کرانے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کیخلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے ۔