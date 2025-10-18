صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان غیر ملکی اشاروں پر ناچنا بند کرے :سنی تحریک

  • گوجرانوالہ
افغانستان غیر ملکی اشاروں پر ناچنا بند کرے :سنی تحریک

پاکستان کیخلاف بیرونی ایجنڈے کو تقویت دی تو خود اس کیلئے نقصان دہ ہوگا:رہنما

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے صوبائی صدر شمالی پنجاب زاہد حبیب قادری اور جنرل سیکرٹری صاحبزادہ امتیاز علی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی ایک قابلِ تعریف اور خوش آئند قدم ہے ، تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے اسلام اورپاکستانی ریاست مقدم ہے ، ہمارے ایمان، عقیدہ اور ملکی سلامتی کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیاجائیگا، ہمیں اپنے قومی مفاد کو ہر سطح پر ترجیح دینی چاہیے ۔رہنماؤں نے کہا کہ امریکہ، بھارت اسرائیل ودیگر غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر افغانستان کو رقصِ غلامی ترک کرنا ہوگا،افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلامی اخوت، برادرانہ تعلقات اور باہمی اعتماد کے اصولوں کو اپنائے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ مل سکے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ خیرسگالی اور قربانیوں کی روایت برقرار رکھی ہے لیکن اگر افغانستان نے پاکستان کے خلاف کسی بیرونی ایجنڈے کو تقویت دی تو یہ خود اس کیلئے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کے روز پاکستان سنی تحریک کے اجلاس میں کیا جس میں ضلعی صدر جاوید اقبال بٹ، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا حافظ محمد امجد صادق نقشبندی، ڈویژن رہنما عطا الرحمن خان صافی، سٹی صدر آصف مغل نقشبندی، سٹی جنرل سیکرٹری چودھری یعقوب رضوی، اراکین سٹی رابطہ کمیٹی محمد فائق قادری، چودھری زبیر کمبوہ و دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔ زاہد حبیب قادری نے مزید کہا کہ کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے کو پاکستان پر بندوق کی نوک پر مسلط کر نہیں دیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پر انڈر پاسز خستہ حالی کاشکار، حادثات معمول

پی آئی سی : برطانیہ سے آئی پیڈز کارڈیک سرجری ٹیم کے اعزاز میں تقریب

میٹرو بس سروس محدود،گجومتہ سے ایم اے او کالج تک چلائی گئی

پی پی ایس سی :جیل افسروں کی اسامیوں کیلئے امتحان کاشیڈو ل جاری

ہربنس پورہ سوئی گیس دفتر میں سٹاف کی کمی، صارفین پریشان

سی سی ڈی اہلکار پر فائرنگ بیوی کے کرانے کاانکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ