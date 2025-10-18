افغانستان غیر ملکی اشاروں پر ناچنا بند کرے :سنی تحریک
پاکستان کیخلاف بیرونی ایجنڈے کو تقویت دی تو خود اس کیلئے نقصان دہ ہوگا:رہنما
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے صوبائی صدر شمالی پنجاب زاہد حبیب قادری اور جنرل سیکرٹری صاحبزادہ امتیاز علی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی ایک قابلِ تعریف اور خوش آئند قدم ہے ، تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے اسلام اورپاکستانی ریاست مقدم ہے ، ہمارے ایمان، عقیدہ اور ملکی سلامتی کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیاجائیگا، ہمیں اپنے قومی مفاد کو ہر سطح پر ترجیح دینی چاہیے ۔رہنماؤں نے کہا کہ امریکہ، بھارت اسرائیل ودیگر غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر افغانستان کو رقصِ غلامی ترک کرنا ہوگا،افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلامی اخوت، برادرانہ تعلقات اور باہمی اعتماد کے اصولوں کو اپنائے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ مل سکے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ خیرسگالی اور قربانیوں کی روایت برقرار رکھی ہے لیکن اگر افغانستان نے پاکستان کے خلاف کسی بیرونی ایجنڈے کو تقویت دی تو یہ خود اس کیلئے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کے روز پاکستان سنی تحریک کے اجلاس میں کیا جس میں ضلعی صدر جاوید اقبال بٹ، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا حافظ محمد امجد صادق نقشبندی، ڈویژن رہنما عطا الرحمن خان صافی، سٹی صدر آصف مغل نقشبندی، سٹی جنرل سیکرٹری چودھری یعقوب رضوی، اراکین سٹی رابطہ کمیٹی محمد فائق قادری، چودھری زبیر کمبوہ و دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔ زاہد حبیب قادری نے مزید کہا کہ کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے کو پاکستان پر بندوق کی نوک پر مسلط کر نہیں دیں گے ۔