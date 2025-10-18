نان روٹی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ،کارروائی پر تنور بند کرنے کی دھمکی
لدھیوالہ وڑائچ اور گردو نواح میں نان بائیوں اور ہوٹل مالکان نے روٹی 6، نان 10اور خمیری روٹی 5روپے مہنگی کر دی ، حکومت آٹا اور میدہ سستا کر دے ، ہم اپنا نقصان نہیں کر سکتے :مالکان
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگا ر‘ نمائندہ خصوصی ) عالم چوک، لدھیوالہ وڑائچ، اعوان چوک میں ہوٹل مالکان نے کم وزن نان اور روٹی کی قیمت میں5سے 10روپے تک کا خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ عالم چوک لدھیوالہ اعوان چوک اور گردونواح میں ہوٹل و تنور مالکان نے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے نان اور روٹی کی طے کردہ قیمت کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ساختہ اضافہ کرتے ہوئے 100گرام کے نان کی قیمت میں 10روپے کا اضافہ کر کے قیمت 30روپے ، 100 گرام کی خمیری روٹی کی قیمت میں 5روپے کا اضافہ کر کے قیمت 25روپے اور 100 گرام کی پنجابی روٹی کی قیمت میں 6روپے کا اضافہ کر کے قیمت 20روپے کر دی ۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ آٹے اور میدے کی قیمت میں اضافہ ہونے کے بعد نان روٹی کی قیمت میں اضافہ کرنا مجبوری تھی، ضلعی انتظامیہ نے اگر نان روٹی کی قیمت کم کرانی ہے تو آٹے اور میدے کی قیمت میں کمی لائی جائے ہم نقصان نہیں کر سکتے انتظامیہ نے جرمانے کئے تو تنور بند کر دینگے ۔ شہریوں نے ڈی سی سے نان روٹی کی خود ساختہ قیمت مقرر کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔