آپریشن تھیٹرز کی قلت،مریضوں کو1سال تک کا وقت
انتظامیہ نے 10آپریشن تھیٹرز کی تعمیر کا منصوبہ بنایا لیکن 4فعال ہو سکے ،بیشتر مریض پرائیویٹ ہسپتالوں سے مہنگا علاج اور آپریشن کر انے پر مجبور
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ڈی ایچ کیو ہسپتال میں آپریشن تھیٹرز کی قلت کے باعث ہزاروں مریضوں کو3ماہ سے ایک سال کا وقت دینے کا سلسلہ نہ رک سکا،بڑی تعداد میں مریض روزانہ لمبی قطاروں میں کھڑا ہوکر چیک اپ اور مختلف ٹیسٹ کر اتے اورعلاج کیلئے متعلقہ ڈاکٹرز سے آپریشن تجویز کی سفارش کر اتے لیکن آپریشن کیلئے طویل ٹائم دیدیا جاتا ہے ،ہسپتال انتظامیہ نے مخیر حضرات کے تعاون سے ماضی میں 10آپریشن تھیٹرز تعمیر کرنے کا منصوبہ تیارکیا تھاجن میں صرف4تھیٹر فعال تو ہوچکے لیکن مریضوں کے آپریشن بروقت کرنے کا سلسلہ تاحال بند ہے ،سول ہسپتال کے آپریشن تھیٹرز میں میڈیکل آلات کی کمی کابھی سامنا ہے ۔
ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ میں روزانہ 10ہزار کے قریب ان ڈور اور آؤٹ ڈور مریضوں کی آمدرورفت رہتی ہے جبکہ روزانہ سینکڑوں مریض مختلف امراض کا آپریشن کر انے آتے ہیں مگر آپریشن تھیٹرز کی کمی کے باعث مریضوں کو 3ماہ تا ایک سال کا ٹائم دیا جارہا ہے جسکے باعث بیشتر مریض پرائیویٹ ہسپتالوں سے مہنگا علاج اور آپریشن کر انے پر مجبور ہیں۔ سول ہسپتال کے بیشترشعبوں کومیڈیکل کالج سے ملحقہ نئے ہسپتال منتقل کیاگیاجہاں دیہی علاقوں کے مریض علاج کراتے اور شہری علاقوں کے مریضوں کا بوجھ بھی سول ہسپتال سے کم ہوگیا لیکن آپریشن تھیٹرز کی کمی کے سبب مریضوں کا بروقت مختلف امراض کے آپریشن کرانے کا خواب پوا نہیں ہوسکا۔